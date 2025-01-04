Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı\'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu

Spor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Hull City, dün akşam Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına "Stada Türk bayrağı getirmeyin" çağrısı yaptı.

Hull City tarafından yapılan açıklamanın ardından, Acun Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Leeds United maçı öncesinde stada girişte Türk Bayrağı'nın yasaklanması büyük tepki çekti. Bu kararın neden alındığı merak konusu olurken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi. Ilıcalı açıklamasında, "Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.

Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.

Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir" ifadeleri yer aldı.