Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu

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Hull City'de taraftarlardan Leeds United maçına Türk bayrağı getirmemelerini istedi. Tepki çeken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan, "Bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir" şeklinde bir açıklama geldi.

04.01.2025 09:41
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Hull City, dün akşam Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına "Stada Türk bayrağı getirmeyin" çağrısı yaptı.

Acun'dan tepki çeken karar! Türk Bayrağı'na yasak koyuldu

Hull City tarafından yapılan açıklamanın ardından, Acun Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Leeds United maçı öncesinde stada girişte Türk Bayrağı'nın yasaklanması büyük tepki çekti. Bu kararın neden alındığı merak konusu olurken konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi. Ilıcalı açıklamasında, "Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.

Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.

Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir" ifadeleri yer aldı.

Acun'dan tepki çeken karar! Türk Bayrağı'na yasak koyuldu

NE OLMUŞTU?

Chris Loftus ve Kevin Speight, Leeds United'ın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Kupası yarı final maçından bir gün önce, 5 Nisan 2000'de, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay, akşam saat 21:00 sularında, Taksim Meydanı'nda gerçekleşmişti.ö Devam eden günlerde dört kişi tutuklanıp cinayetle suçlanırken, Galatasaray taraftarının rövanş maçına katılımı yasaklanmıştı.


Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı\'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı 'Türk Bayrağı'na yasak koyuldu' iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tayfur:
    O dönemler sizin gibi ayrıştırıcılar yoktu, vatanımız için birbirimizi desteklerdik. Bunlar da ekmek almaya giden masum tipler değildi, TÜRK bayrağını aşağılamaya çalışan, bıçaklarla TÜRK taraftarlara ve esnafa saldıran holiganlardı. Bi de saygı anma duruşundan bahsetmiş kulübün başka bi açıklamasında. Beşiktaşlı olarak yazıklar olsun diyorum. 41 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    sorsan vatanseverdir 28 1 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    adnan Oktar'ın müridi fetöcülerin pasaportçusu acur 25 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    acun bizi bitirrdin kendi takımını bitirdin şal Fenerbahçe'yi ne yapıyorsan yap git Survivor'a 20 0 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Türk bayrağı provakatif eylemler için kullanılıyor demen bile, şehit kanından rengini almış bayrağımızın değerini bilmemendir saygısızlıktır. Tarih boyunca İngilizler bize karşı başka ülkeleri kışkırttılar, birbirlerini yiyeceklerse yesinler. Önce onların menfaatinin mi derdine düştün? Rahatsızlık yaratıyorsa sadece Türkiye'den kulüp alsaydın hayrın olsaydı. Kişisel çıkarlarınız için her şeyi yapıyorsunuz. 18 0 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    Adam sadece çıkarlarını ve menfaatlerini gözeterek iş yapıyor. Kim bilir kimlerden destek alıyor, siz düşünün. Bunu yapmakla destekçilerine destek oluyor. Yoksa sen bir muhabirdin. 14 0 Yanıtla
  • Apple User:
    biz senin kimin kasası olduğunu biliyoruz 4 0 Yanıtla
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