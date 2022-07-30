Hull City ile Bristol City, İngiltere Championship'in ilk haftasında The MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 2-1 kazandı.
Bristol City 30. dakikada Weimann ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City'e beraberliği getiren golü 72. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan atarken, 90+3. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.
Maça 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Tufan 73. dakikada yerini Docherty'e bıraktı. Ayrıca Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar da maça 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Covil'e bıraktı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı - Son Dakika