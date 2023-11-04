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Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor

Son Güncelleme: 04.11.2023 16:25

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan ve İrlanda ekibi Shelbourne'nin çoğunluk hissesine sahip olan Acun Ilıcalı, bir kulüp için daha harekete geçti. Ilıcalı, Yunan ekibi Atromitos'un da çoğunluk hissesini satın almak istiyor. Ilıcalı ile Atromitos cephesi arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

Acun Ilıcalı'nın bir kulüp daha satın alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yunan basınında çıkan haberlere göre Ilıcalı, Atromitos için düğmeye bastı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Acun Ilıcalı'nın Atromitos'un çoğunluk hisselerini almak için harekete geçtiği iddia edildi. Ilıcalı'nın Yunan ekibinin çoğunluk hissesini almak için görüşmelere başladığı ve kısa süre içinde bu anlaşmayı yapmak istediği belirtildi.

İKİ KULÜBÜ VAR

Atromotis, Yunanistan'da oynadığı 9 maç sonunda 6 puan topladı ve ligde 11. sırada bulunuyor. Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olmak dışında İrlanda takımı Shelbourne'nin çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLMUŞTU

Fenerbahçe, Atromitos ile 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz Yunan ekibini 3-0 ve 1-0'lık skorlarla turnuva dışına itmişti.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor - Son Dakika
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