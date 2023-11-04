Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor

Acun Ilıcalı'nın bir kulüp daha satın alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yunan basınında çıkan haberlere göre Ilıcalı, Atromitos için düğmeye bastı.
Acun Ilıcalı'nın Atromitos'un çoğunluk hisselerini almak için harekete geçtiği iddia edildi. Ilıcalı'nın Yunan ekibinin çoğunluk hissesini almak için görüşmelere başladığı ve kısa süre içinde bu anlaşmayı yapmak istediği belirtildi.
Atromotis, Yunanistan'da oynadığı 9 maç sonunda 6 puan topladı ve ligde 11. sırada bulunuyor. Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olmak dışında İrlanda takımı Shelbourne'nin çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.
Fenerbahçe, Atromitos ile 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz Yunan ekibini 3-0 ve 1-0'lık skorlarla turnuva dışına itmişti.
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