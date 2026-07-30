Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz - Son Dakika
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Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

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Transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kaleci transferiyle ilgili müjdeyi vererek "Olympiakos kalecisi Tzolakis için uçağımı yolladım. Bu akşam İstanbul'a getireceğiz'' dedi.

Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde teknik direktör Sergej Jakirovic ile birlikte kameraların karşısına geçerek transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

''TZOLAKIS İÇİN UÇAĞIMI YOLLADIM''

Transferdeki en sıcak gelişmeyi açıklayan Ilıcalı, Olympiakos’un başarılı kalecisi Konstantinos Tzolakis'i kadroya katmak üzere olduklarını belirtti. Teknik direktör Jakirovic'e de sürpriz yaptıklarını ifade eden Ilıcalı, "Yaklaşık 2-3 aydır belirlediğimiz isimler üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki bir hafta içerisinde 5-6 oyuncuyu takıma kazandırmayı hedefliyoruz. Hatta hocamıza sürpriz yaparak Olympiakos kalecisi Tzolakis için uçağımı yolladım. Bu akşam kendisini İstanbul’a getireceğiz. Tzolakis gerçekten çok kaliteli bir isim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

16 YENİ TAKVİYE HEDEFİ

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda geniş çaplı bir değişim planladıklarını aktaran Ilıcalı, kadroya yaklaşık 16 yeni futbolcu dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti:

"Transfer haritamızı tamamen hocamızın futbol felsefesine göre çizdik. İstediğimiz oyuncu profilini netleştirdik. Hedefimizdeki isimlerin %80'ini bitirmek istiyoruz. Kulağa yüksek bir sayı gibi gelebilir ancak 16 transfer yapmayı planlıyoruz. Ayrıca sürpriz bir yıldız yeteneğin de peşindeyiz, Hull City taraftarı bu tarz büyük isimleri sonuna kadar hak ediyor."

''SÜPER LİG TRANSFERLERİNE KAPIMIZ KAPALI''

Türkiye'den transfer yapma ihtimallerinin düşük olduğunu kaydeden Ilıcalı, Süper Lig'deki yüksek maaş skalasının Premier Lig dengeleriyle yarıştığını söyledi. Ilıcalı, "Süper Lig'den oyuncu almaya %90 oranında kapalıyız. Türkiye'deki 4 büyükler 5-6-7 milyon Euro seviyelerinde maaşlar veriyor. İngiltere Premier League'de net 6 milyon Euro kazanan bir oyuncu genelde sezonu 20-25 golle tamamlayan isimdir. Bu maaliyetteki maaş dengeleri bizi zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Acun Ilıcalı, Olympiacos, Hull City, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz - Son Dakika

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