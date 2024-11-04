Acun Ilıcalı'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan Hakem Eleştirisi

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, hakem hatalarına tepki göstererek adalet talep etti.

04.11.2024 15:58
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına yönelik, "Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde: "Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Tabii ki burada pozisyonları tek tek anlatacak halimiz yok. Hafta içinde söylemiştim 'İnancım kalmadı' diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. 'Sen çok gençsin. Daha bu operasyon işlerinden haberin yok. O yüzden sen bir dur' dediler ve hemen VAR'dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük. Maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük diyoruz, VAR çok önemli deniliyordu işte VAR'dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Her zaman yapı diyoruz. Mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar. Artık gülüyorum. Türk futbolun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur. Arda Kardeşler biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti, sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bir kez daha söylüyorum, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin. İstemiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika

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