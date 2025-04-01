Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun hakemler hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Ilıcalı, ''Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim'' dedi.

01.04.2025 16:53
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Maç hakkında konuşan Ilıcalı, "Vallahi çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. En önemli mesajımız taraftarlarımıza; taraftarlarımız yaklaşık 2 aydır 12. adamımız oldu. Onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Kadıköy'de 12. adam olduklarını hep hissediyoruz. Maçta da bunu bekliyoruz. Maça konsantre olarak o gücü hissettirmelerini bekliyoruz. Futbolcularımızın enerjisi, taraftardan etkileniyor. Takımımızı 90 dakika boyunca ölümüne destekleyelim. O coşkuyu hep hissettirelim. Futbolcularımızın performansına katkıda bulunalım" dedi.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Hakem hakkında konuşan Ilıcalı, "Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' ifadelerini kullandı.

"SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPTI"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Ilıcalı, "Asıl benim en çok ilgimi çeken, tam anlamıyla skandal bölüm şu; 'bizim iç sahamızda avantajımız vardı hakem konusunda', avantajları varmış, 'rakibimiz algı yaratarak, gündem yaratarak yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor, 'Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı yarattı, onu bunu yaptı' beni de suçluyor 'yabancı hakem geldi' diyor. Benim bir sorum var, Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır biz bunu soruyorduk. İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu! Biz de onu diyoruz evet, iç sahada avantajınız vardı. Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem diyoruz. Fenerbahçe Kulübü iç saha maçına 'yabancı hakem verin, adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum, bu da ispatı 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık ispatı. Bunu ileride de çok gündeme getireceğim. Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı\'dan maç öncesi Galatasaray\'a olay sözler

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhammet Grs:
    Ağlak herif. 24 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ADAM NE KADAR İRİTE BIR TİP OLDU BUNUN KANALLARINI SILDIM TV DEN 22 7 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ağzına bir emiçik vereceksin emsin dursun zırlayıp duruyor. 15 11 Yanıtla
  • Ankara null:
    midesiz herif 17 7 Yanıtla
  • barbaros112:
    Senin esas yuzunu gorduk bence cok iyi oldu insanlari bir birine dusurmek.!!! 13 2 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    tv 8 silindi 10 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    futbolcularına Ali Sami yen Spor kompleksinde güvenmiyormuydun macun efendi? buna ancak kuş beyinli sürüsü inanır 9 2 Yanıtla
  • Alper006 :
    Bende acun konusmadi nerede acaba diyordum 9 0 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    olayı nasıl saptırıyorsunuz federasyona baskı yapıp deplasmanda yabancı hakem kendi sahanızda yerli şimdide yabancı hakem istesenize.fedarasyon sizi kırmaz. 8 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    öyle de böyle de öpeceğiz sizi şampiyon GS 6 1 Yanıtla
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