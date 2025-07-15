Acun Ilıcalı Hull City'ye Odaklandı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Hull City'ye Odaklandı

15.07.2025 16:19
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Hull City'e yoğunlaştığını belirtti.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından konsantrasyonunun takımına verdiğini söyledi.

Hull City'nin İstanbul kampı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen başkan Acun Ilıcalı, ardından sportif direktör Jared Dublin ve teknik direktör Sergej Jakirovic ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktörleri Sergej Jakirovic'le sezona başlayacaklarını söyleyen Ilıcalı, Bosna Hersekli teknik adamın kendilerini ileriye götüreceklerini belirtti.

İyi bir kadroları olduğunu ve bu sezon beklentilerin yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe'deki görevimden ayrıldıktan sonra daha fazla vaktim ve enerjim oldu. Şu anda konsantrasyonum Hull City ve Maribor'da. Transfer yasağı kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de başvuruda bulunduk federasyona. Şu anda verilen karar, şimdilik olan bir karar. Belgelerimizle başvurduk ve savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Tahmin ediyorum 2 hafta içinde cevap gelecek. Bu cezanın değişeceğini düşünüyoruz. Kısa özetlemek gerekirse kimseyle anlaşmazlığımızın olmadığı bir durum. Bizle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Aleyhimize şikayet yok ama böyle bir ceza söz konusu. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok"

Hull City'yi satacağına ilişkin iddialarla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, İngiltere ve Türk medyasında haberlerin birbirinden farklı çıktığını dile getirdi.

Kulübü satacağına ilişkin daha önce açıklaması olmadığını sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Kulübe böyle bir soru soruldu, kulüpten de 'İlgi olması normal' cevabı verildi. Kadromuzun değeri 50 milyon avronun üzerinde. Geldiğimizde 20 milyon avro civarındaydı. Bu rakam daha da çıkacak, bu yüzden 'İlgi olması normal.' dedik ama Türkçe tercümesinde 'Acun Ilıcalı satıyor' gibi bir durum oldu. Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok, içinde bulunduğum durumdan çok da mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Ama bu kaderdir, Allah bilir, biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ben yıllar önce kulübü alacağımı da bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki görevi sebebiyle Hull City'nin geçen sezon performans anlamında etkilendiğini de söyleyen Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Hull City taraftarıyla buluştuğumuzda, Süpermen olmadığımı kendilerine açıkladım. Hem Hull City hem Fenerbahçe'yi kaldırırım diye düşündüm ama Fenerbahçe'deki aşırı yoğunluk tahminimin üzerindeydi. Anlık krizler, anlık problemler ve yapılması gereken görevler vardı. Asbaşkanlık görevinden mutluluk duydum, gurur duydum ama Hull City tarafını da etkiledi. Bütün yaz sezonunu Fenerbahçe transferleriyle geçirdik. Bunun mutlaka etkisi olmuştur. Sonuçta hayat hatalardan ders almaktır. Fenerbahçe'deki asbaşkanlığımı hata olarak görmüyorum ama böyle bir sonuç da ortaya çıktı."

"Fenerbahçe'de güçlü bir kadro kuruluyor"

Hull City'nin aldığı transfer yasağı sebebiyle kiralık ve bonservis bedeli olmayan oyuncular alabileceklerinin altını çizen Ilıcalı, verilen cezanın değişeceğini düşündüklerini söyledi.

Türk oyuncuların takımda yer almasının kendisi için gurur verici olduğunu da sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Bundan önce oyuncunun Türk ya da Alman olmasına bakmadım ama Türk oyuncuların orada oynaması benim için çok önemli. Ozan Tufan'ı götürmüştük, taraftarlar kendisini çok sevdi. Tabii ki her futbolcu başarılı olacak diye bir şey yok. Abdülkadir de ilk sezonunda çok iyiydi, sonrasında sakatlık sebebiyle oynayamadı. Bir Türk futbolcunun takımımda olması tabii ki çok güzel olur." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili de konuşan Ilıcalı, "Geçmişi çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'de güçlü bir kadro kuruluyor. Ben bundan önce olduğu gibi takımı yine destekleyeceğim. Başkanımız da benden bir şey isterse bunu da yaparım. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim, bundan gurur duyuyorum. Geçen sene yönetici olarak davet edildim gurur duydum. Şu anda da taraftar olarak tribündeyim." diye konuştu.

Takımdaki oyunculardan Abdülkadir Ömür'ün sezonu Türkiye'de geçirmek istediğini kaydeden Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkadir bir kez daha Türkiye'de oynamak istiyor. Ben futbolcuları hiçbir zaman engellemeyeceğim. Onlar benim kardeşim. Bugün Türkiye'de oynamak isterse oynar, sonra gelmek isterse tekrar gelir. Ama sanki şu andaki görüntü sezonu Türkiye'de geçirecek gibi."

Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin, takımın transfer cezasının kalkmaması durumunda B, C ve D planları üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki sezon daha başarılı olmak istediklerini belirtti.

Teknik direktör Sergey Jakirovic de daha önce Kayserispor'da görev aldığını söyleyerek, "Türkiye'deki oyuncularla daha önce çalıştım. Takımımızda birkaç oyuncu olabilir. Kulübün başına geçtiğimizde analizlerimizi yaptık. Üçüncü bölgede kompakt olabilecek oyuncuları kadromuza katmak istedik. Kesinlikle hücum konusunda bu bahsettiğim özelliklerde oyuncuya ihtiyacımız var." dedi.

Sezon hedeflerinden de bahseden Sergey Jakirovic, "İlk 10 iyi bir hedef olur bizim için. Çok çalışıyoruz. Daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Takıma adapte olmaya çalışıyorum. Maçları izliyorum ama futbol her yerde futbol. Topa sahip olmak istiyoruz, dikey oyun anlayışı istiyoruz. Duran toplar, taçlar bizim için çok önemli. Önemli olan felsefemizi uygulamamız." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı Hull City'ye Odaklandı - Son Dakika

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