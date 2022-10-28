Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti

İngiltere Championship'te Shota Arveladze ile yolları ayırdıktan sonra çıkış ivmesi yakalayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sosyal medyada yaptığı hamleyle bazı Türk futbolseverlerin hedefi haline geldi.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Hull City yaptığı paylaşımda, LGBT yanlısı bir kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada bazı Türk futbolseverler paylaşımın altına tepki dolu yorumlarda bulundu.

"TAKİBİ BIRAKTIM"

İngiliz ekibinin paylaşımının altına Türk futbolseverlerden, "Bu topluluğu bırakana kadar takipten çıkıyorum." ve "Takibi bıraktım" gibi yorumlar yapıldı.