Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti

28.10.2022 21:29

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin LGBT yanlısı bir kampanyayı desteklediğini açıkladığı sosyal medya paylaşıma tepki gösteren Türk futbolseverler, "Bu topluluğu bırakana kadar takipten çıkıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

İngiltere Championship'te Shota Arveladze ile yolları ayırdıktan sonra çıkış ivmesi yakalayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sosyal medyada yaptığı hamleyle bazı Türk futbolseverlerin hedefi haline geldi.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Hull City yaptığı paylaşımda, LGBT yanlısı bir kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada bazı Türk futbolseverler paylaşımın altına tepki dolu yorumlarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın takımının LGBT hamlesi Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı! Takibi bırakıyorlar

"TAKİBİ BIRAKTIM"

İngiliz ekibinin paylaşımının altına Türk futbolseverlerden, "Bu topluluğu bırakana kadar takipten çıkıyorum." ve "Takibi bıraktım" gibi yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın takımının LGBT hamlesi Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı! Takibi bırakıyorlar
Acun Ilıcalı'nın takımının LGBT hamlesi Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı! Takibi bırakıyorlar
Acun Ilıcalı'nın takımının LGBT hamlesi Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı! Takibi bırakıyorlar
Acun Ilıcalı'nın takımının LGBT hamlesi Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı! Takibi bırakıyorlar
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Acun Ilıcalı, Hull City, LGBT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti - Son Dakika
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