Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı transfer etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı transfer etti.
İngiliz ekibi, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.
20 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.
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