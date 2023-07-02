Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı transfer etti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı transfer etti

02.07.2023 14:31

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i transfer etti. Delap, Manchester City U21 takımında çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist yaparak büyük bir performans sergiledi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı transfer etti.

LIAM DELAP'I TRANSFER ETTİLER

İngiliz ekibi, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.

44 GOLE KATKI VERDİ

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.

Acun Ilıcalı durdurulamıyor! Manchester City'nin yıldızını transfer etti
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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı transfer etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den Liam Delap'ı transfer etti - Son Dakika
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