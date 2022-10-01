Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı

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Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı

İngiltere Championship ekibi Hull City'de Shota Arveladze'nin görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Ilıcalı'nın listesine sürpriz bir ismin girdiği iddia edildi.

SERGEN YALÇIN İLK SIRADA

Fanatik'in Yorkshire Post'tan aktardığı habere göre, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti. 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı Beşiktaş 'tan Aralık 2021'de ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi son günlerde Milli Takım ile de anılmaktaydı. Acun Ilıcalı'nın potansiyel adayları arasında Sergen Yalçın'ın ilk sırada yer aldığı ifade edilmekte.

SÜRPRİZ ADAY CARLOS CORBERAN

Hull City'nin menajerliği adına Sergen Yalçın'ın ardından en güçlü ikinci adayın ise Carlos Corberan olduğu belirtildi. Corberan, geçtiğimiz sezon Huddersfield ile play-off finaline kadar yükselmiş fakat yaz aylarında takımdan ayrılarak Olympiacos'un başına geçmişti. Corberan'ın Olympiacos macerası beklenildiği gibi geçmedi. 39 yaşındaki İspanyol menajerin görevine takımla çıktığı 11 maçın ardından son verildi.