Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de yeni hoca resmen açıklandı! Herkes onu çok yakından tanıyor

Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City'nin merakla beklenen yeni hocası belli oldu. İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine Şota Arveladze getirildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada 48 yaşındaki teknik direktörle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sosyal medyadan anlaşmayı duyuran Hull City'nin Şota paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası konuşan Şota Arveladze, "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu." ifadelerini kullandı.

"HÜCUM OYNAYACAĞIZ"

Takıma aşılayacağı felsefeyle ilgili de bilgi veren 48 yaşındaki hoca, "Çok motiveyim. Bu kulübün sahip olduğu futbolcularla, genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermeye açım. Hücum futbolu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedefimiz her zaman kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.