Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Slovenya temsilcisi Maribor’da beklenen başarıların gelmemesi sonrası kulüp sahibi Acun Ilıcalı’nın geleceğe yönelik kritik bir karar aldığı iddia edildi. Nogomania’nın haberine göre Ilıcalı, kulübü satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

9 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Acun Ilıcalı’nın Maribor’u yaklaşık 9 milyon euro civarında bir bedelle devretmeye hazır olduğu öne sürüldü. Kulübün resmi olarak satışa çıkarılmadığı ancak uygun tekliflere açık olunduğu belirtildi.

BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ

İki yıl önce satın alınan Maribor’da yapılan yatırımlara rağmen sahada istenilen sonuçların alınamaması dikkat çekti. Kupasız geçen süreç ve bu sezon da şampiyonluğun kaçması, bu kararda etkili oldu.

YENİ YATIRIMCILAR DEVREDE

Sloven basını, potansiyel yatırımcıların kulüple ilgilenmeye başladığını yazarken, Evangelos Marinakis gibi önemli isimlerin de Maribor’u yakından takip ettiği aktarıldı.

KULÜP HALA CAZİP

Tarihi başarıları, taraftar kitlesi ve altyapısıyla Maribor’un hâlâ cazip bir yatırım olduğu ifade edilirken, satış sürecinin kısa süre içinde netleşebileceği belirtiliyor.