Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabustan uyanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabustan uyanamıyor

Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si kabustan uyanamıyor
25.04.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship 45. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Charlton'ı 2-1 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City son hafta öncesinde yedinci sıraya gerileyerek play-off dışında kaldı.

Championship'te sezonun 45. haftasında Charlton ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. The Valley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-1 kaybetti. 

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN CHARLTON

Charlton, 20. dakikada Charlie Kelman ile öne geçse de, Hull City, 45+7'de John Egan'ın kaydettiği golle devre bitmeden eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibi Charlton, 68. dakikada Jayden Seurier'in golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.

GALİBİYET ÖZLEMİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra kazanan Chalrton, 53 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, 70 puanda kaldı. Hull City, ligin bitimine 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hatının dışına geriledi.

Ligde şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre puan durumu şöyle:

  • 1. Coventry City - 89 puan (1 maçı eksik)
  • 2. Ipswich Town - 80 puan (1 maçı eksik)
  • 3. Milwall - 80 puan
  • 4. Middlesbrugh - 79 puan
  • 5. Southampton - 76 puan (1 maçı eksik)
  • 6. Wrexham - 70 puan (1 maçı eksik)
  • 7. Hull City - 70 puan
  • 8 .Derby County - 66 puan (1 maçı eksik)
  • 9. Norwich City - 64 puan (1 maçı eksik)

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabustan uyanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 18:16:37. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabustan uyanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.