Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si kabustan uyanamıyor

Championship'te sezonun 45. haftasında Charlton ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. The Valley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-1 kaybetti.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN CHARLTON

Charlton, 20. dakikada Charlie Kelman ile öne geçse de, Hull City, 45+7'de John Egan'ın kaydettiği golle devre bitmeden eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibi Charlton, 68. dakikada Jayden Seurier'in golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.

GALİBİYET ÖZLEMİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç sonra kazanan Chalrton, 53 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hull City, 70 puanda kaldı. Hull City, ligin bitimine 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hatının dışına geriledi.

Ligde şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlara göre puan durumu şöyle: