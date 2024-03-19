Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma yok

Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara karışan 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini ve gözaltı süreçlerinin devam ettiğini belirterek, "Kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler kusurluysa Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili soru üzerine, spor müsabakalarında bu tür görüntüleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Spor kardeşliktir. Spor barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle dünkü Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları da kabul etmek mümkün değil. Tabii 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanun 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönemde ben de Adalet Komisyonu Üyesi olarak parlamentoda görev yaparken birlikte çıkardığımız bir kanun. Yani bu kanun amacı spor müsabakaları öncesinde esnasında, sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakalarına gidiş, geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanunumuz. Tabii bu kanunumuzun uygulanması çerçevesi içerisinde bugüne kadar uygulama devam etti" diye konuştu.

"38 kişinin kimlikleri tespit edildi, gözaltı süreçleri devam ediyor"

Spor müsabakasından sonra gözaltıların gerçekleştiğini kaydeden Bakan Tunç, "Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. Kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizle tekrar ediyoruz. Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların futbolculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik bir soruşturma, adli soruşturma söz konusu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil"

Fenerbahçe'nin sosyal medya üzerinden Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına karşı yaptığı paylaşımların sorulduğu Tunç, "Fenerbahçe kulübümüzün böyle bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi. - ADANA