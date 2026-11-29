Adana Adaletgücü, ligin 14. haftasında Erciyes 38 FSK'ye 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3. Lig 3. Grup'un 14. haftasında Erciyes 38 FSK, sahasında Adana Adaletgücü'nü 3-0 yendi. Adana Adaletgücü sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken Erciyes 38 FSK haftayı galibiyetle kapattı.
3. Lig 3. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 14. haftasında kendi sahasında Adana Adaletgücü ile karşılaştığı maçı 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Şahin Berker, Oktay Beytekin, Sefacan Doğru
Erciyes 38 FSK kadrosunda Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Utkan Gökçen, Halil Duman, Hüseyincan Kırıkçı, Mehmet Tosun (Caner Kaban dk.67), Mikail Koçak (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.67), Seyit Ali (Burak Efe Arslan dk.76), Çağrı Yağız Yasak (Osman Şahin dk.46), İlkay İşler (Ali Kılıç dk.78) ve Artun yer aldı.
Adaba Adaletgücü'nde ise Gürkan, Seyit Alperen, Mustafa Hakan, Ahmet Cem (Hami dk.61), Engin Reşat, Sefa Akın, Hüseyin (Mustafa Emin dk.83), Görkem (Yunus dk.61), Mehmet, Abdullah, Samet (Talha Bora dk.83) forma giydi.
Erciyes 38 FSK'nın gollerini Mehmet Tosun (dk.5), Mehmet Eksik (dk.63) ve Artun Akçakın (dk.71) attı.
Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Mehmet Eksik, Caner Kaban (Erciyes 38 FSK) Samet (Adana Adaletgücü)
Kırmızı kart: Utkan Gökçen (dk.74 (Erciyes 38 FSK)
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