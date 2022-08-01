Yaz Spor Okullarında 13 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika
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Yaz Spor Okullarında 13 branşta eğitim veriliyor

01.08.2022 14:01
Yaz Spor Okullarında 13 branşta eğitim veriliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Yaz Spor Okulları" yoğun ilgi görüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan "Yaz Spor Okulları" yoğun ilgi görüyor.

Yüzme, futbol, voleybol, basketbol, tekvando, güreş, satranç, tenis, atletizm, kano, kürek, masa tenisi, hentbol olmak üzere 13 branşta eğitim verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları; 12 ilçede, 75 bölgede, 70 uzman antrenör eşliğinde faaliyet gösteriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın deneyimli eğitmenleri eşliğinde spor yapma imkanı bulan 6-15 yaş arası gençler, sokağın tehlikelerinden uzak kalarak bilinçli spor yapıyor.

Şu anda 15 bin 415 çocuğa ücretsiz spor eğitiminin verildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda, portatif havuzların da devreye girmesiyle birlikte toplam 19 bin 895 çocuk Yaz Spor Okulları'ndan faydalanacak.

Eğitim gören çocukların spor malzemeleri ve kıyafetleri de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yaz Spor Okullarında 13 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika

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