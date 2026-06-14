Adana\'da Dünya Kupası Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılması tüm ülkede büyük bir coşkuyla karşılanırken, Adanalılar bu heyecanı ciğer kebabı yiyerek yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na 24 yıl aranın ardından katılmasıyla tüm ülkede yaşanan büyük sevinç, Adana'da adeta ikiye katlandı. Kentte pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ciğer kebabı salonlarında, Türkiye ile Avustralya arasında oynanan maç için dev ekranlar kuruldu. Dükkanları dolduran Adanalılar, bir yandan mangaldan taze çıkan ciğerin tadını çıkarırken, diğer yandan da milli maç coşkusunu hep birlikte yaşadı.

KOZAN'DA DEV EKRAN KURULDU

Milli maçın heyecanı, Kozan'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kurulan dev ekranda bir araya gelen vatandaşlar, erken saatlerde alanı doldurarak A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Maç öncesinde vatandaşlara simit ve sıcak çorba ikram edilirken, futbolseverler ay-yıldızlı ekibin mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla takip etti.