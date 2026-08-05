Adana'da Futbol Kuralları Semineri - Son Dakika
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Adana'da Futbol Kuralları Semineri

Adana\'da Futbol Kuralları Semineri
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Adana'da düzenlenen seminerde yeni futbol kuralları anlatıldı, plaket verildi.

Adana'da gazetecilere "MHK Kararları ve Futbol Yeni Kuralları" başlıklı seminer verildi.

Seminer, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlendi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşad Uçar ve üst klasman hakemi Doğukan Yıldırım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan ve topun oyunda kalma süresini artırmayı hedefleyen yeni oyun kurallarını anlattı.

Seminer sonunda Uçar ve Yıldırım'a plaket verildi.

Seminere TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın da katıldı.

Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da Futbol Kuralları Semineri - Son Dakika

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