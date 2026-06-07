Adana\'da İlk Aquatlon ve Triatlon Yarışları Yapıldı

ADANA'da, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışları, kıyasıya mücadelenin ardından tamamlandı. Genel Klasman Erkek kategorisinde Necati Karabucak, 1.09.56'lık derecesiyle birinci olurken, Mert Çopur ikinci, Arda Dölen ise üçüncü sırada yer aldı. Genel Klasman Kadınlar kategorisinde Yaren Demirdöğenler birinci, Eda Erturan ise ikinci oldu. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.