Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşale dağıtan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşale dağıtan 2 kişi gözaltına alındı

Adana\'da Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşale dağıtan 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında, reklam ajansı çalışanı olan 2 kişi, malzemeciden aldıkları meşaleleri tribündeki taraftarlara ulaştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Sakaryaspor taraftarlarının sürekli sahaya meşale atması nedeniyle maç durmuş ve olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatmıştı.

01.06.2024 10:20
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Adana'da oynanan Sakaryaspor- Bodrum FK maçında, malzemeciden aldıkları meşaleleri tribündeki taraftarlara ulaştıran reklam ajansı çalışanı 2 kişi gözaltına alındı.

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşmış, müsabak 5. dakikada sahaya atılan meşaleler sebebiyle durmuştu. Sakaryaspor taraftarları maçın ilerleyen dakikalarında sürekli sahaya meşale atarak maçın durmasına neden oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri maçtan sonra stadyuma meşalelerin nasıl girdiğini araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde meşaleleri stadyuma Sakaryaspor malzeme sorumlusu Osman K.'nin getirdiği belirlendi. Stadyumdaki reklam panolarından sorumlu olan ajansın çalışanı Nuri S. ile Hasan A.'nın da malzemeciden çanta dolusu meşaleyi alarak taraftarlara ulaştırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine reklam ajansı çalışanı Nuri S. ile Hasan A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşale dağıtan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşale dağıtan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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