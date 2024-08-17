Adana'da Siyah Kuşak 'Dan' Sınavları Tamamlandı - Son Dakika
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Adana'da Siyah Kuşak 'Dan' Sınavları Tamamlandı

Adana\'da Siyah Kuşak \'Dan\' Sınavları Tamamlandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen siyah kuşak 'dan' sınavları Adana'da gerçekleştirildi. Sınava katılan 214 sporcu başarılı oldu ve belge almaya hak kazandı. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

17.08.2024 17:19
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Türkiye Kick Boks Federasyonunca organize edilen siyah kuşak "dan" sınavlarının Adana ayağı tamamlandı.

Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan sınav, Nihat Geven Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kayıt yaptıran sporcular, ısınma hareketlerinin ardından komite tarafından sınava tabi tutuldu.

Sınavda başarılı olan 214 sporcuya belge verildi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, siyah kuşak "dan" sınavına yoğun katılım olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Adana'nın kick boks antrenörleri ve sporcuları yönünden güçlü bir kent olduğunu belirten Kayıcı, birçok sporcunun antrenörlük sınavlarına da gireceğini düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana'da Siyah Kuşak 'Dan' Sınavları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Siyah Kuşak 'Dan' Sınavları Tamamlandı - Son Dakika
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