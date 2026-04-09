Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Spor Malzemesi Desteği

09.04.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 'Geleceğin Sporcularına Destek Programı' ile 10 bin spor malzemesi dağıtıldı.

Adana'da düzenlenen "Geleceğin Sporcularına Destek Programı" kapsamında okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen programda, halk oyunları ve karate gösterisi sunuldu.

Vali Mustafa Yavuz, programda, sporun birleştirici gücünü 15 ilçeye yayarak devam ettireceklerini söyledi.

Sporun iyileştirici gücüne inandıklarını belirten Yavuz, "Spor, gençlerimizin, çocuklarımızın ve her yaştan vatandaşlarımızın sağlığı, ruh ve beden bütünlüğü ile ilgili çok önemli bir yere sahip. Bundan sonra ikinci, üçüncü etaplarla birlikte farklı okullarımıza ve çocuklarımıza spor malzemesi dağıtma ve onları buluşturma etkinliklerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Yavuz, bugün 10 binden fazla spor malzemesinin dağıtımının yapılacağını ifade etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesini istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmak adına kapsamlı bir program tasarlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemeleri verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:16
13:47
13:30
12:46
12:23
11:11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:46:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.