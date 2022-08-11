Çeşitli branşlardaki kurslara yılda 8 bin kişinin katıldığını aktaran Meşe, "Çocuklar merkezde aldıkları eğitimlerle milli sporcu olmaya kadar gidiyorlar. Yetiştirdikten sonra üniversitelere kazandırdığımız ve sonrasında öğretmen olan sporcularımız da var." dedi.

Her şey bir gülücük için

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Çocuk, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'nde çocuklar sporla tanışıyor - Son Dakika

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