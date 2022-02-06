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Adana Demirspor: 1-3 - Son Dakika

Adana Demirspor: 1-3

06.02.2022 18:12
Adana Demirspor: 1-3

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Baiano (Dk. 71 Gedson), Sabo (90+4 Kubilay), Boldrin, Alper (Dk. 46 Yusuf), Deniz (Dk. 46 Bolasie), PohjanpaloADANA DEMİRSPOR: Muric (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Baiano (Dk. 71 Gedson), Sabo (90+4 Kubilay), Boldrin, Alper (Dk. 46 Yusuf), Deniz (Dk. 46 Bolasie), PohjanpaloADANA DEMİRSPOR: Muric (Dk. 78 Ferhat), Svensson, Tayyip Talha, Deli (Dk. 84 Semih), Kaan, Gökhan (Dk. 78 Sinan), Stambouli, Yunus (Dk. 46 Akintola), Bjarnason, Vargas, Balotelli (Dk. 72 Assombalonga)GOLLER: Dk. 81 Yusuf (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Bjarnason, Dk. 33 ve Dk. 71 Balotelli (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Alper, Sabo, Emirhan, Yusuf, Bolasie, Gökhan (Çaykur Rizespor), Bjarnason, Tayyip Talha, Assombalonga (Adana Demirspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.14'üncü dakikada Adana Demirspor sağdan Yunus'la geldi, ceza alanına yapılan ortaya Vargas vurdu top üstten auta çıktı.  27'nci dakikada Stambouli'nin sol kanattan ceza alanına ortaladığı topa, kale önünde Bjarnason kafa vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.33'üncü dakikada Vargas ceza alanına girmeden topu solundaki Balotelli'ye gönderdi, Balotelli'nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vurduğu top ağlara gitti: 0-2.45'inci dakikada Çaykur Rizespor'da soldan gelen Cemali, topu ceza sahası içinde Deniz'e verdi. Deniz'in kaleciden dönen şutuna Pohjanpalo karşılık verdi, top üstten auta çıktı.50'nci dakikada Yusuf'un ceza alanı dışında sert şutunda top kalecide kaldı.54'üncü dakikada Yusuf'un sağdan ceza alanına gönderdiği topa Sabo yakın mesafeden vurdu, top kalecide kaldı.72'nci dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasının önünde kazandığı serbest vuruşta Bolatelli topu kaleye gönderdi. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı, top ağlarla buluştu: 0-3.81'inci dakikada Yusuf sağ kanattan aldığı topla ceza alanına girdi, yerden vurduğu top kalecinin yanında ağlara gitti: 1-3.86'ncı dakikada Vargas'ın sağdan kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topa ceza alanı dışından Stanbouli sert vurdu, top üst direkten döndü.90+1'inci dakikada Bolasie ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Ferhat gole izin vermedi.90+3'üncü dakikada Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Pohjanpalo vurdu, top kaleciden döndü. 90+6'ncı dakikada Bjarnason'un attığı gol VAR incelemesine gitti. Gol öncesinde Gökhan Gönül'e yapılan faul nedeni ile gol geçersiz sayıldı.Karşılaşma konuk ekibin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

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Halil Umut Meler, Adana Demirspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor: 1-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor: 1-3 - Son Dakika
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