Adana Demirspor 5-0 Mağlup
Adana Demirspor 5-0 Mağlup

Adana Demirspor 5-0 Mağlup
01.03.2026 15:51
Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor, Pendikspor'a 5-0 yenildi. Kırmızı kart Ali Fidan'a verildi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde Pendikspor'a 5-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Furkan'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ahmet ceza sahası içerisinde Yusuf Buğra'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem İlker Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı için topun başına geçen Wilks'in vuruşunda kaleci Eren gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Hamza Akman meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Bekir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Berkay kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

44. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde kontrol eden Wilks'in vuruşun yaparak meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

67. dakikada Bekir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Clarke-Harris, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

69. dakikada Furkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Clarke-Harris, Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem İlker Yasin Avcı, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen maçın hakemi İlker Yasin Avcı, Ali Fidan'a direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiğini belirten Avcı, serbest vuruş kararı verdi.

87. dakikada Bekir'in savunma arkasına pasına hareketlenen Furkan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-5

Stat: Yeni Adana

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Mavi, Çağrıcan Pazarcıklı

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Osman Kaynak (Seyfi Efe Irga dk. 67), Mert Menemencioğlu (Muhammed Ergen dk. 63), Toprak Bayar, Kürşat Türkeş Küçük, Kayra Saygan, Ahmet Yılmaz (Eymen Namlı dk. 74), Ali Fidan

Yedekler: Hasan Kaya, Diyar Zengin, Arda Özkanbaş, Aykut Sarıkaya, Ata Gül, Yücel Gürol, Oktay Çimen,

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar (Hamza Akman dk. 30), Berkay Sülüngöz, Soldo (Tarık Tekdal dk. 46), Furkan Doğan, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 73), Ahmet Karademir (Clarke-Harris dk. 63), Denic (Görkem Bitin dk. 73), Mallik Wilks, Thuram

Yedekler: Enis Safin, Efehan Pekdemir, Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Hamza Akman (dk. 33), Berkay Sülüngöz (dk. 40), Mallik Wilks (dk. 44), Clarke-Harris (dk. 67) Furkan Doğan (dk. 87) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Ali Fidan (dk. 72) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Furkan Doğan, Ahmet Karademir (Pendikspor), Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Pendikspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor 5-0 Mağlup - Son Dakika

