Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

04.05.2022 19:23
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda koordinasyon ve taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Stambouli ve David Akintola takımdan ayrı koştu.

Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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