Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ısınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.
Sakatlığını atlatan Loic Remy de çalışmalarda yer aldı.
Kaynak: AA
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