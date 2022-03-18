Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

18.03.2022 16:59
Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ısınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlığını atlatan Loic Remy de çalışmalarda yer aldı.

YORUMLAR
500
Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement