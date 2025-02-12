Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim

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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da Başkan Bedirhan Durak 2 gün önce yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan Durak, kulübün sahibi Murat Sancak ile yaptıkları görüşmede istifasının Yönetim Kurulu'nda kabul görmediğinin kendisine iletildiğini ve görevine devam edeceğini söyledi.

12.02.2025 07:55
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini bildirdi.

Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini anımsattı.

"İSTİFAMIN YÖNETİM KURULU'NDA KABUL GÖRMEDİĞİ BİLDİRİLDİ"

İstifasının yönetim tarafından kabul edilmediğini belirten Durak, şunları kaydetti; "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Sancak ile görüşmemizde, istifamın Yönetim Kurulu'nda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun istifamı kabul etmediği bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Sancak'a olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğim."

2 GÜN ÖNCE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 Şubat'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Apple User:
    iyi Show yaptın ha 30 9 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Ali Koç'un adamı 22 7 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Bir insan ben gidiyorum dedikten sonra kim tutabilir. Yaptınız şovunuzu gönül rahatlığı ile ligden düşebilirsiniz. Hak ettiğiniz yerdesiniz 22 5 Yanıtla
  • Feti2323:
    tıpam yemedi demiyoda 17 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZATEN VARLIĞIN ILE YOKLUĞUN BELLI DEGIL SENI KIM TANIYOR AYRICA ADS YE BASKAN OLSAN NE YAZAR 35 YILDIR FUTBOL SEVERIM ADS KADAR LIGIN BU HAFTASINDA ZAVALLI TAKIM GORMEDIM. YALLAH IKINCI LIGE, ORADAN AMATÖR LIGE YALLAH 11 6 Yanıtla
  • 6490203:
    kim sikeller anlamıyorum seni istifa evet tamam da gelmedi çünkü var 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Ceylan:
    kulüp başkanı farklı yönetim kurulu başkanı farklı. Nasıl kulüp anlamadım. Adam diyor 30 gider var 8 gelir var. Az harca kardesim. Yazık degilmi Adana halkına. Bir sene ilk beşe oynayacağım diye, kulüp tepetaklak 3. lige 2 1 Yanıtla
  • Bülent bayhan:
    MURAT SANCAK IN ŞEYİ OLMUŞSUN..... 1 0 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Önemi yok, Adana Demir diye bir takım bu kafa ile en fazla 5 yıl sonra BAL liginde oynar. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalamalar 0 0 Yanıtla
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