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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım" - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"

06.01.2022 11:22
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fatih Terim'le ilgili konuştu. Sancak, "Yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Adana'ya borcu var. Mesela bir futbolcuyu bizle beraber 3 takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir" diyerek şaka yollu bir istekte bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Sancak, "Ben Siirtliyim, Fatih Terim Adanalı ama yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Adana'ya borcu var. Mesela bir futbolcuyu bizle beraber 3 takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir" ifadeleriyle transferde kolaylık istedi.

"OĞLUM 'BABA GERVİNHO SAKAT' DEDİ"

Trabzonsporlu Gervinho'yla ilgili, "Spor Akademisi'nde okuyan oğlum, 'Baba Gervinho müzmin sakat, bence tekrar düşünün.' dedi. Oğlumu dinledim, transferden vazgeçtim" açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: 'Ben daha Adanalıyım'

"BALOTELLİ YARDIMCI OLUYOR"

Sancak, "Balotelli'ye deli diye hitap ediliyor ama ben hırslı olarak tabir ediyorum. En ufak bir terbiyesizliği olmadı. Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur. Yardımı da oluyor gençlere" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: 'Ben daha Adanalıyım'

"MAFYALARIN YERİ DEMİŞLER"

Havalimanında bir milli oyuncunun Balotelli'ye, 'Senin Adana'da ne işin var?' dediğini belirten Sancak, "Mafyaların olduğu yer orası diyor. Onu gördüğümde iki çift lafım var zamanı gelince. İnsan ülkesini bu kadar kötüler mi, ayıp etti" ifadeleriyle sert çıktı.

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Adana Demirspor, Fatih Terim, Balotelli, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 'Ben daha Adanalıyım' - Son Dakika Spor


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