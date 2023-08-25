Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcu Semih Güler'le canlı yayında diyaloğuyla dikkat çekti

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak'ın röportaj verirken yanından geçen futbolcu Semih Güler'le diyaloğu canlı yayına damga vurdu.

"DİKKATLİ OLSAYDI DAHA İYİ OLACAKTI"

Murat Sancak, Semih'i Güler'i kolundan tuttuktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün burada galibiyeti kaçırdık. İşte Semih! Biraz daha dikkatli olsaydı, duran toplarda biraz daha dikkat etselerdi daha iyi olacaktı. Sonra görüşeceğiz zaten." dedi.

Görüntü: TRT Spor