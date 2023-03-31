Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı - Son Dakika
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Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı

31.03.2023 17:40

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçına atanan hakem Ali Şansalan'ın adını duyar duymaz TFF'nin merkezi Riva'nın yolunu tuttu. Sancak, geçen sezonki Beşiktaş maçında verdiği kararlarla kendisine televizyon parçalatan Şansalan'ın değişmesi için talepte bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasına hakem Ali Şansalan atandı. Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre; Bu atamadan memnun olmayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı.

Onun yüzünden televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye gitti

HAKEMİN DEĞİŞMESİNİ TALEP ETTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrasında Riva'ya çıkarma yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemin değiştirilmesini talep etti.

Onun yüzünden televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye gitti

TELEVİZYONU PARÇALAMIŞTI

Sancak, geçen sezonun 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Şansalan'ın verdiği kararlara sinirlenmiş ve tribündeki televizyonu kırmıştı.

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Son Dakika Spor Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı - Son Dakika
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