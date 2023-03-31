Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasına hakem Ali Şansalan atandı. Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre; Bu atamadan memnun olmayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrasında Riva'ya çıkarma yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemin değiştirilmesini talep etti.
Sancak, geçen sezonun 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Şansalan'ın verdiği kararlara sinirlenmiş ve tribündeki televizyonu kırmıştı.
Son Dakika › Spor › Televizyonu parçalamıştı! Sancak, Galatasaray maçına atanan hakemi görünce soluğu TFF'de aldı - Son Dakika