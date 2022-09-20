Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Geri dönebilir

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün YouTube hesabında takımdan ayrılan İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında açıklamada bulundu.

"BALOTELLI 2 SENE SONRA GERİ GELEBİLİR, BELLİ OLMAZ"

Murat Sancak İtalyan yıldız için "Balotelli'ye bize verdiği emekler için teşekkürler mesajı attım. O da İtalyanca dönmüş, her zaman kalbinde yerimiz olduğunu söyledi. İtalyancayı Türkçeye çevirirken 'sana aşığım' anlamına gelen bir şey yazmıştı. Belli olmaz, 2 sene sonra gelebilir." dedi.

TAYYİP TALHA TRANSFERİNDEKİ SÜRECİ AÇIKLADI

Sancak, takımdan ayrılan bir başka isim Tayyip Talha hakkında yaptığı açıklamada ise, "Tayyip Talha'yı ilk başta Belçika'dan 2 takım ve Beşiktaş istedi ama Beşiktaş ile ödeme planında anlaşamadık. Biz, Fenerbahçe 'den Bruma'yı istedik ve takas gündeme geldi. Serdar Dursun konuşuldu ama o da devre arasında da olsa Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi." diye konuştu.

"FENERBAHÇELİLERİN YERİNDE OLSAM ALİ KOÇ'A SAHİP ÇIKARIM"

Ali Koç hakkında konuşan Başkan Sancak, "Fenerbahçelilerin yerinde olsam Ali Koç'a sahip çıkarım. Ali Koç iyi bir başkan. Geçen sene Göztepe maçı sonrası da söylemiştim. Tüm takım taraftarları için söylüyorum. Başkanlarınıza, yönetiminize sahip çıkın." şeklinde konuştu.