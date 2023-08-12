12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adana Demirspor- Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adana Demirspor- Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adana Demirspor- Ç. Rizespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman?

ADANA DEMİRSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor- Ç. Rizespor karşılaşması saat 21:45'de Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor- Ç. Rizespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.