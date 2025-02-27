Adana Demirspor'da Mali Kurtuluş Çabaları - Son Dakika
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Adana Demirspor'da Mali Kurtuluş Çabaları

Adana Demirspor\'da Mali Kurtuluş Çabaları

Başkan Sancak, borçların ödenmesi ve dernek statüsüne dönüş için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

27.02.2025 11:47
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Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, kulübün mali sıkıntılardan kurtulması ve yeniden dernek statüsüne geçmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Süper Lig'de en kötü sezonunu geçiren Adana Demirspor, geride kalan 24 maçta 2 galibiyet elde etmesine rağmen aldığı cezalar sebebiyle eksi 3 puanla son sırada bulunuyor. Sezon başında gerekli yükümlülükleri yerine getiremediği için 3 puan, önceki hafta da Galatasaray deplasmanında sahadan çekildiği için 3 puanı silinen mavi-lacivertli takım, FIFA'nın incelemesi sonrası 6 puan silme cezasına daha çarptırıldı.

Bu cezayla birlikte eksi 3 puana gerileyen Adana Demirspor, düzelmeyen saha sonuçları ve transfer yasağı nedeniyle kadroya hamle yapamadığı için kötü gidişata son veremedi. Ligde Bodrum FK'den sonra en az gol atıp, en fazla gol yiyen takım olan mavi-lacivertliler, çıkış yolu arıyor.

"Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta taraftar liderleriyle istişare toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Toplantıda önemli olanın sadece Adana Demirspor olduğu vurgulandı ve atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı. Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni oluşturulacak yetkili danışma kurulu, bu süreci yönetecektir. Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak ve benimle istişare ederek kulübün acil borçlarının ödenmesinde ve tahtanın açılması için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun"

Kulübün borçlarının ödenmesi için Adana'daki herkesin destek olması gerektiğini aktaran Sancak, bu sürece destek olacağını da dile getirerek, şunları aktardı:

"Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (tahmini 30-35 milyon Euro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetimin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçlarında ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır. İlgili borç tutarı toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğimi ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağımı ve borç haricinde herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ediyorum. Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun. Adana'nın tüm dinamiklerini elini taşın altına koymalarını ve Adana şehrine ait olan bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Ekonomi, Futbol, Finans, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Mali Kurtuluş Çabaları - Son Dakika

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