Adana Demirspor'da sakatların durumu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Lucas Castro ve Younes Belhanda'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu ile yapılan maçta sakatlanan Lucas Castro'nun, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Medipol Başakşehir müsabakası öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda'nın ise Sırbistan'da tedavi göreceği aktarıldı.