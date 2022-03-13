Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor taraftarlarının takımlarına inanılmaz destek verdiğini belirterek, "Sadece şu suları atmasalardı çok iyi olurdu. Taraftarıyla beraber takım da kaliteli." dedi.

Maçın zor olacağını bildiklerini ve bunu futbolcularına söylediğini aktaran Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar dikkatli olmaya çalıştık. Pozisyonları çok iyi değerlendirdik. İkinci yarı başında beklediğimiz baskıyı yedik. Onu da iyi bir şekilde atlattık. Tabii iki gol yedik ama tekrar karşılığını verdik. Bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlarımız olmuştu. Bugün hem iyi oynadık hem de iyi mücadele ettik. Bana göre hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Çünkü burada maç kazanmak öyle kolay değil. Onun için oyuncularımı tebrik ediyordum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, bir gazetecinin, "Saha içerisindeki agresifliğinizin puan cetvelindeki yerinizle alakası var mı?" sorusunu, "Puandan dolayı değil de biz oynadığımız oyunun karşılığını alamıyorduk bundan önceki maçlarda. Son Türkiye Kupası'nda galibiyet aldık. Agresif değildik ama sahada agresif olmamız gerekiyor. Eğer Adana Demirspor'dan puan ya da puanlar almak istiyorsan, agresif olacaksın. Tabii agresiflik derken, böyle oyuncuya sert girme gibi değil. Futbolda agresif olacaksın. Öbür türlüsünü ben hayatta kabul etmem. Vurarak, kırarak, çekerek... Bizde olması mümkün değil." şeklinde yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, Yeni Adana Stadı'na da övgüde bulunarak, "Muhteşem bir stat yapmışlar. Tam Avrupai bir stat. Soyunma odaları dahil. Zaten taraftar da muhteşem. Takım da karşılığını veriyor. İyi bir yere gelmişler." diyerek sözlerini tamamladı.