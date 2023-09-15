Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı

Adana Demirspor, transferin son gününde Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
Burak Kapacak geçen sezon Fatih Karagümrük formasını 16 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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