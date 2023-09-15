Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı - Son Dakika

Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:33

Adana Demirspor, transferin son gününde Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, genç futbolcunun transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Adana Demirspor, transferin son gününde Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Burak Kapacak geçen sezon Fatih Karagümrük formasını 16 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Burak Kapacak

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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