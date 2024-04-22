Adana Demirspor - Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Alman Benjamin Brand oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Brand oldu. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalarken, dördüncü hakemlik görevini Alper Akarsu üstlenecek. AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek.