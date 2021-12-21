Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

6 haftadır Süper Lig'de galibiyet alamayan Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Adana Demirspor'da eksik oyuncu bulunmuyor ancak Mario Balotelli, Jonas Svensson ve Samet Akaydın sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giymedi.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Mohamed

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 57: Adana Demirspor'da Vargas rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topu nefis hareketlerle ceza alanına doğru taşıdı, son hamlesinin ardından boşta kalan topa yayın hemen gerisinden Yunus Akgün sol ayağıyla sol üst köşeye doğru mükemmel vurdu: 2-0

Dakika 52: Kendi yarı alanında topu kapan Adana Demirspor'da Vargas sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'ün önüne müthiş bir pas gönderdi. Ömer Bayram'ın arkasında topla buluşan Yunus çaprazdan içeri sokuldu ve sağ ayağıyla uzak köşeye yerden çok sert vurdu: 1-0

İLK YARI

Dakika 45: Yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşta Cicaldau kaleyi denedi, barajı aşan top üstten auta çıktı.

Dakika 39: Adana Demirspor'da Yunus Akgün rakip yarı alanın ilk metrelerinde aldığı topu sağ taç çizgisi önünden müthiş bir şekilde içeri taşıdı. Son çizgiye inerken kale önüne doğru pasını da çıkardı ancak o bölgeye hareketlenen Balotelli biraz önünde kalan topa dokunmayı başaramadı.

Dakika 31: Adana Demirspor'da Yunus Akgün sağ taç çizgisi önünde buluştuğu topu nefis bir şekilde Kerem'den kurtarıp pasını çıkardı. Stambouli'nin ortaladığı topu göğsüyle indiren Balotelli penaltı noktası üzerinden döndü vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 25: Adana Demirspor topu savunmadan çıkarmakta zorlanıyor. Galatasaray baskıyla rakibini zorluyor.

Dakika 15: Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanattan derinlemesine gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Bjarnason, bomboş durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve sağ ayağının üst dışıyla yakın köşeye çok sert vurdu. Ağlara giden top sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.