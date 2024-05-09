Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın biletleri Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında satışa çıktı. Maç, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ise Batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100 TL, kale arkaları üst 75 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL ve güney balkon 95 TL olarak belirlendi. Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ise tüm biletler 50 TL olacak.

09.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor'un Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligde 44 puanla 11. sırada bulunan Adana Demirspor ile 35 puan ile 17. sırada yer alan Gaziantep FK mücadelesi 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacağımız Gaziantep FK maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta. Yalnızca gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza tüm biletler 50 TL olacaktır" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100TL, kale arkaları üst 75 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL, güney balkon 95TL" - ADANA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor - Gaziantep FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement