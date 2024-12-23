Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yendi

Adana Demirspor, Hatayspor\'u 3-1 Yendi

Adana Demirspor, Süper Lig'de Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

23.12.2024 22:47
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Stat: Mersin

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 71 Massanga), Diack, Boutobba, Rui Pedro (Dk. 77 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 59 Murat Uğur Eser), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Dk. 59 Bünyamin Balat), Yusuf Barası, Aimbetov (Dk. 90+3 Shehu), Ozan Demirbağ (Dk. 88 Yücel Gürol), Osman Kaynak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Arda Okan Kurtulan

Goller: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 61 Semih Güler, Dk. 70 Ozan Demirbağ, Dk. 75 Aimbetov (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam, Dk. 64 Fernandes, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Abdulsamet Burak, Dk. 76 Aimbetov, Dk. 90+9 Shehu (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

52. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleci Deniz Eren Dönmezer, Cengiz Demir'in ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdiği Cengiz'i oyun dışına gönderdi.

61. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Semih Güler'in uzak mesafeden şutunda top, kaleci Erce Kardeşler'in uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

68. dakikada Boutobba'nın sağdan şutunda topu çelen kaleci Murat Uğur Eser tehlikeyi önledi.

70. dakikada Adana ekibi öne geçti. Ozan Demirbağ, sağdan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-2.

75. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan hızla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı Aimbetov'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

88. dakikada Hatayspor'un sağdan kullandığı köşe atışında defansın arasından yükselen Recep Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor, ligde ilk deplasman galibiyetini aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

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