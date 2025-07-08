Adana Demirspor İçin \'Yaşasın Demirspor\' Kampanyası

Trendyol Süper Lig'den 1. lige düşen Adana Demirspor'u kötü gidişattan kurtarmak için Şimşekler Grubu, "Yaşasın Demirspor" sloganıyla kampanya başlattı.

Trendyol Süper Lig'den 1. lige düşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi. Mavi-lacivertli ekip, transfer yasağı ve puan silme cezaları nedeniyle zor günler geçirdi. Adana Demirspor'un en büyük destekçisi olan Şimşekler Grubu ise "Yaşasın Demirspor" sloganıyla kampanya başlattı.

Bugün kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen taraftarlar, 100 bin SMS hedefiyle bağımsız bir Adana Demirspor için tüm kente çağrı yaptı.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Ertan Zeybek, "Yere düştük ama armayı hiç düşürmedik. Böyle bir kampanyaya ihtiyaç vardı. Adana Demirspor'un yangınına kim su dökerse, onu ayakta alkışlarız. Attığımız adımlarla kulübümüzün yaralarına merhem olacağız. Kampanyamıza her geçen gün destek artıyor" dedi.

Kulübün güncel borcunun büyük kısmının futbolcu alacaklarından oluştuğunu dile getiren Zeybek, "Kampanyamız Adana Valiliği tarafından denetleniyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Para valilik himayesinde toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında destek olmak isteyenler, cep telefonlarından ADS yazıp 4019'a SMS göndermeleri yetiyor. Her SMS'in değeri ise 100 TL, bir milyon SMS ile de 100 milyon liralık kaynak hedefleniyor. - ADANA