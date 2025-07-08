Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası

Adana Demirspor İçin \'Yaşasın Demirspor\' Kampanyası
08.07.2025 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimşekler Grubu, Adana Demirspor'un desteklenmesi için SMS kampanyası başlattı. Hedef 100 bin SMS.

Trendyol Süper Lig'den 1. lige düşen Adana Demirspor'u kötü gidişattan kurtarmak için Şimşekler Grubu, "Yaşasın Demirspor" sloganıyla kampanya başlattı.

Trendyol Süper Lig'den 1. lige düşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi. Mavi-lacivertli ekip, transfer yasağı ve puan silme cezaları nedeniyle zor günler geçirdi. Adana Demirspor'un en büyük destekçisi olan Şimşekler Grubu ise "Yaşasın Demirspor" sloganıyla kampanya başlattı.

Bugün kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen taraftarlar, 100 bin SMS hedefiyle bağımsız bir Adana Demirspor için tüm kente çağrı yaptı.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Ertan Zeybek, "Yere düştük ama armayı hiç düşürmedik. Böyle bir kampanyaya ihtiyaç vardı. Adana Demirspor'un yangınına kim su dökerse, onu ayakta alkışlarız. Attığımız adımlarla kulübümüzün yaralarına merhem olacağız. Kampanyamıza her geçen gün destek artıyor" dedi.

Kulübün güncel borcunun büyük kısmının futbolcu alacaklarından oluştuğunu dile getiren Zeybek, "Kampanyamız Adana Valiliği tarafından denetleniyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Para valilik himayesinde toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında destek olmak isteyenler, cep telefonlarından ADS yazıp 4019'a SMS göndermeleri yetiyor. Her SMS'in değeri ise 100 TL, bir milyon SMS ile de 100 milyon liralık kaynak hedefleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Şimşekler Grubu, Adana Demirspor, Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, adana, Yaşam, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de motosiklet sürücüsüne saldırı Yolun ortasında böyle darp ettiler İzmir'de motosiklet sürücüsüne saldırı! Yolun ortasında böyle darp ettiler
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

16:53
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
23:29
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
23:14
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler
İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
23:05
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
22:19
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
22:13
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 17:36:06. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.