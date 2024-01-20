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Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Emre Akbaba'nın golüyle öne geçen Adana Demirspor, Moreira'nın golüne engel olamayarak beraberliği kabul etti.

Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
20.01.2024 - 21:22,  Güncelleme: 21:24
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STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev - Dorukhan Toköz (Dk. 54 Yusuf Barasi), Semih Güler, Cisse (Dk. 73 Manev), Abdurrahim Dursun (Dk. 73 Nourani), Gravillion, Michut (Dk. 86 Nani), Akintola, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 78 Mert Çetin), Tolga Ciğerci, Moreira, Morutan (Dk. 86 Atakan Çankaya), Ali Kaan Güneren, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Bajic (Dk. 55 Macheda)

GOLLER: Dk. 52 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 63 Moreira (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Ankaragücü'nde ceza sahası içerisindeki karambolde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda top kaleci Magomedaliev'den oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Morutan, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

15'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Akintola'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Bahadır'dan kornere çıktı.

26'ncı dakikada Ankaragücü'nde kornerde topun başına geçen Moreira'nın ortasında Radakovic vurdu fakat kaleci Magomedaliev topu son anda kornere çeldi.

27'nci dakikada Adana Demirspor'da Gravillon pasını Akintola'ya gönderdi. Orta alanda rakibiyle ikili mücadele eden Akintola, topla buluşarak ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonrası Akintola'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, orta alandan aldığı topu soldaki Yusuf Erdoğan'a verdi. Yusuf Erdoğan'ın soldan içeri vuruşunda top kaleci Bahadır'dan sekerek Emre'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Ankaragücü'nde sol kanatta Chatzigiovanis'in yerden pasıyla topla buluşan Maceda'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Ankaragücü'nde serbest vuruşta topun başına geçen Moreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76'ncı dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, çalımlarla ceza sahası içerisindeki Emre'ye pasını gönderdi. Emre'nin vuruşunda kaleci Bahadır topu çeldi. Dönen topa Akintola dokundu fakat top auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç  1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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