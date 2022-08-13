Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

Sivasspor, Adana Demirspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 2. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 1. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor , bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Kaynak: İHA

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