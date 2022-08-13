Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı - Son Dakika
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Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

13.08.2022 23:56
Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Adana Demirspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 2. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 1. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

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