Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
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