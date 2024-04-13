Adana Demirspor - Kayserispor maçında tribünlerde gerginlik yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demir spor'un, sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı. Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
Gerginliğin durulmasının ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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