Adana Demirspor, Kırklarelispor\'a elendi

Talat Yelbuz:

DEMEK KI BUTAKIM 8TAŞ TAN DAHA OYI TAKIM, 8TAŞ IKI YUMURTA YAPARKEN U TAKIM CAKIP GEÇMİŞ. FEROS CELİKK TAKIM DEGISTIRMEK ISTERSENIZ YARDIMCI OLURUM, TAYT VE TANGANIZ BENDEN SIZI KIRIKKALE SPORLU YAPARIM KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY UCAN MEMELILER