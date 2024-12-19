Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi

Adana Demirspor, Kırklarelispor\'a elendi

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Maçta Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 64. ve 90+5. dakikada Okan Derici attı.

19.12.2024 16:49
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Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ahmet Duman'ın çalıştırdığı TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 2-0 kaybetti ve kupadan elendi.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada ve 90+5. dakikadaOkan Derici kaydetti.

Adana Demirspor'da İzzet Çelik 59. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grupa aşamasına kalmayı başarırken, Adana Demirspor kupaya 5. turda veda etmiş oldu.

HATAYSPOR DA ELENMİŞTİ

Günü ilk eşleşmesinde bir diğer Süper Lig ekibi Hatayspor da TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'a 1-0'lık sonuçla elenerek şaşkınlık yaratmıştı.

Adana Demirspor, Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Kırklareli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    Beşiktaşın ahı tuttu hadi yallahhhhh köyüne ads 3 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ LILAR SIZ KOCANIZ GALATASARAY A 5 ATTIK YILLARCA GAKLAR SAMPIYON OLAMAZSINIZ , ADS YILLARCA EKSI PUANLA 8TAŞ I YOLDUK DIYE OVUNUR KUME DÜŞER TAM KANKASINIZ TAYTLI TANGALI KULUP 4 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEMEK KI BUTAKIM 8TAŞ TAN DAHA OYI TAKIM, 8TAŞ IKI YUMURTA YAPARKEN U TAKIM CAKIP GEÇMİŞ. FEROS CELİKK TAKIM DEGISTIRMEK ISTERSENIZ YARDIMCI OLURUM, TAYT VE TANGANIZ BENDEN SIZI KIRIKKALE SPORLU YAPARIM KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY UCAN MEMELILER 2 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Oh İyi oldu Adana Demirspor 3 6 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bir laf vardır hani.."sahipsiz olanı kim olsa döver" bu takımı bu hale getirenlerin uykularını çok merak ediyorum. 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Elcik:
    bjk yi yen buna yenil yatacak yeriniz yok sizin 2 2 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    2024’ün morali ve tek galiba : BJK’ ı yendik ! 3 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    beter olsun sizin 5S maçı performansınızida gördük açıp bakın özetine tribünde doğru düzgün adam yoktu besiktas maçında sanki yunana karşı oynuyorlar top yükün ölüm kalım maçı yedek kulübesi komple ayakta kaleciniz zaten Kramp bahanesi o ayak bi bu ayak yerde beter olun ins bal ligine düşersin 1 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Mahalle takımı 1 0 Yanıtla
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