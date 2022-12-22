Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Adana Demirspor, 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Mavi Şimşekler, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre Adana Demirspor, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Mavi Şimşekler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da çok istediği Fransız futbolcunun transferini Ocak ayında bitirmek istiyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakayoko'nun menajeri Marco Busiello, "Duruma göre ocak ayında bakacağız. Milan ile fırsatları sakince değerlendireceğiz. Bu yıldan sonra Chelsea ile bir yıl daha sözleşmemiz var" dedi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, piyasa değeri 40 milyon euroyu gören Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti - Son Dakika