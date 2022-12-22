Adana Demirspor, piyasa değeri 40 milyon euroyu gören Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti - Son Dakika
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Adana Demirspor, piyasa değeri 40 milyon euroyu gören Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti

22.12.2022 10:32

Kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Adana Demirspor, Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu renklerine bağlamak için gaza bastı. Bonservisi Chelsea'de olan ve bir dönem piyasa değeri 40 milyon euroya kadar yükselen Fransız orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Adana ekibi, Milan ile anlaşma zemini arıyor.

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Adana Demirspor, 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Mavi Şimşekler, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

OCAK'TA TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre Adana Demirspor, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Mavi Şimşekler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da çok istediği Fransız futbolcunun transferini Ocak ayında bitirmek istiyor.

"CHELSEA İLE SÖZLEŞMEMİZ VAR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakayoko'nun menajeri Marco Busiello, "Duruma göre ocak ayında bakacağız. Milan ile fırsatları sakince değerlendireceğiz. Bu yıldan sonra Chelsea ile bir yıl daha sözleşmemiz var" dedi.

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, piyasa değeri 40 milyon euroyu gören Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti - Son Dakika
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