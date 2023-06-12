Adana Demirspor, İtalyan hoca Montella ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Adana Demirspor, İtalyan hoca Montella ile yollarını ayırdı

12.06.2023 22:43

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandığı sezonda teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Montella'ya veda edildi ve kendisine kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi.

Spor Toto Süper Lig'i bu sezon 4'üncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

VEDA MESAJI PAYLAŞILDI

Adana Demirspor kulübü resmi sosyal mesya hesabından yapılan paylaşımda Montella'ya veda edildi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER VINCENZO MONTELLA"

Yapılan paylaşımda, "Büyük bir özveri ile kulübümüzü ve takımımızı hedeflerine ulaştırmak için tüm gayretiyle çalışarak, teknik direktörlük görevi yapmış olan Sayın Vincenzo Montella ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz" notu düşüldü.

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Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, İtalyan hoca Montella ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, İtalyan hoca Montella ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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