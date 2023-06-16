Adana Demirspor, Alex de Souza ile görüşüyor - Son Dakika
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Adana Demirspor, Alex de Souza ile görüşüyor

Adana Demirspor, Alex de Souza ile görüşüyor

16.06.2023 20:47

Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde mücadele etmek için yabancı bir teknik direktör arayışında. Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez ile görüşmeler devam ediyor. Geçen sezon Pirlo 31 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Alex de Souza Brezilya'da, Guti Hernandez ise İspanya'da görev yapmıştı.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Güney ekibi, Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez ile görüşmelerine devam ediyor.

İLK HEDEF YABANCI HOCA

Vincenzo Montella ile yolları ayıran ve Konferans Ligi'nde top koşturacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Mavi-lacivertliler, takımın başına Murat Sancak'ın da ifade ettiği gibi yabancı bir hoca getirmeyi amaçlıyor.

LİSTEDE ALEX DE VAR

Süper Lig ekibinin görüştüğü isimler arasında Andrea Pirlo, Alex de Souza ve Guti Hernandez öne çıkıyor. Geçen sezon Vavacars Fatih Karagümrük'ün başında ligde 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Alex de Souza geçen sezon Brezilya takımlarından Avai'de, Guti Hernandez ise İspanya'da Almeria'da görev yapmıştı.

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